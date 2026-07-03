Экс-главу Росавиации Нерадько арестовали и отправили в СИЗО на два месяца

Правоохранители задержали бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. На данный момент он арестован на два месяца и отправлен в СИЗО, его защита уже подала жалобу на решение суда.

По части 4 статьи 159 УК РФ обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Нерадько подозревается в мошенничестве с госконтрактами

Предполагается, что задержание бывшего главы Росавиации связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово.

Чиновник возглавлял ведомство с 2009 года и был отправлен в отставку в 2023-м

Возведение второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) стартовало в 2014 году по инициативе Росавиации за счет средств федерального бюджета. Исполнителем государственного контракта на сумму 12,85 миллиарда рублей стала компания «СУ-1». Первоначальный срок сдачи объекта был намечен на 2016 год, однако уже спустя два года у строительной организации возникли критические финансовые трудности, началась процедура банкротства, а реализация проекта отстала от графика более чем на двенадцать месяцев. Несмотря на явные проблемы и простой, ведомство почти два года не разрывало соглашение с подрядчиком. Договор аннулировали лишь к концу 2018 года, когда строительные работы были заморожены на неопределенный срок.

Нарушение сроков строительства вынудило власти искать дополнительное финансирование. В 2019 году из резервного фонда правительства было выделено еще 620 миллионов рублей для достройки самой полосы, стоянок авиалайнеров и очистных комплексов. Впоследствии Росавиация направила в Минфин запрос на выделение дополнительных 11,4 миллиарда рублей для завершения модернизации инфраструктуры аэропорта Домодедово.

Александр Нерадько Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Спустя более 10 лет после старта работ новая полоса так и не начала принимать рейсы. Подробности об этом долгострое впервые обнародовала Генпрокуратура в начале 2025 года в рамках иска об обращении активов аэропорта в доход государства. По данным надзорного ведомства, объект стоимостью 12,85 миллиарда рублей завершен примерно на 80 процентов и до сих пор не функционирует. Также прокуратура подчеркнула, что контракт с фирмой «СУ-1» расторгли только после многомесячного простоя, а действия предыдущих владельцев воздушной гавани мешали финализации реконструкции. В феврале этого года новый владелец Домодедово сообщил о нарушениях строительных норм при возведении полосы, допустив необходимость ее полной переделки.

Нерадько мог продавать самолеты за рубеж во время СВО

В том числе Нерадько, по данным источника РЕН ТВ, мог участвовать в продаже самолетов за рубеж в 2020-2021 годах. Позже часть этих бортов, предположительно, оказалась на Украине.

Об обысках в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов стало известно несколько лет назад. Сообщалось, что именно эта история впоследствии привела к отставке Нерадько. Уточнялось, что самолеты продавались в том числе в недружественные страны, начиная с марта 2022 года. Несколько из них позже приняли участие в боях на стороне Украины.

Работу чиновника подвергали критике

Работа Нерадько на должности главы ведомства часто подвергалась критике, в том числе за снижение критериев подготовки пилотов.

Представления о снятии его с должности приходили из Генеральной прокуратуры. В прошлом году силовики задержали заместителя Нерадько Сергея Тимошенко, который находился на должности заместителя губернатора Брянской области в 2019-2021 годах. Следствие сообщает, что Тимошенко курировал в регионе строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов по государственным и муниципальным контрактам и получил от бизнесменов за покровительство более четырех миллионов рублей.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

За время руководства Нерадько в ведомстве часто происходил бардак. Документы могли подписываться человеком, не имеющим никаких полномочий, — пилотам и бортпроводникам выдавали псевдоудостоверения членов экипажей гражданских воздушных судов для прохода в контролируемые зоны аэропортов. Кроме того, на компьютерах Росавиации в те годы был найден вирус, передающий данные в США. Его, как утверждалось, доставили на флешке через приемную Нерадько. Глава ведомства эти данные тогда назвал убогой фантазией.

В том числе экс-чиновника обвиняли в кумовстве. Например, он хотел поставить отвечать за летную эксплуатацию в Росавиации своего пресс-секретаря Елену Михееву, хотя по образованию она филолог и в ведомство пришла работать с должности пресс-секретаря ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Так, она должна была курировать в ведомстве два управления: летной эксплуатации и госслужбы и кадров.

Также на должность начальника управления по цифровизации и обеспечения Росавиации им была назначена на тот момент 27-летняя Татьяна Кочерова, которая являлась бывшей помощницей Нерадько в годы его работы заместителем министра транспорта. Своим приказом он поставил женщину отвечать за информационную безопасность, кибербезопасность и цифровую трансформацию ведомства, хотя у нее не было доступа к гостайне, из-за чего Нерадько не имел права брать ее на такую должность.

А назначенного им замначальника Управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина и вовсе задержали со взяткой в несколько миллионов рублей в руках. Это произошло спустя лишь месяц после трудоустройства.

У семьи Нерадько нашли имущество на десятки миллионов рублей

В собственности родственников бывшего руководителя Росавиации числится имущество общей стоимостью от 160 миллионов рублей. В этот перечень входят три квартиры в столице и премиальный кроссовер Lexus RX350.

Согласно данным Mash, наиболее ценный актив — пентхаус площадью двести квадратных метров элитного класса на проспекте Вернадского за 95 миллионов рублей, который зарегистрирован на экс-чиновника. Более скромная недвижимость оформлена на его наследников: апартаменты (97 квадратов) на улице Коштоянца стоимостью 55 миллионов, а также однокомнатная квартира в районе Марьиной Рощи за 20 миллионов рублей записаны на детей и внуков.

На сына задержанного Павла Нерадько, помимо жилья, зарегистрирован японский внедорожник Lexus RX350 выпуска 2024 года (минимальная цена составляет около 7 миллионов рублей). При этом, по имеющейся информации, 40-летний Павел несколько лет назад переехал в Париж и лишь изредка посещает Россию. Остальные члены семьи бывшего главы ведомства регулярно совершают дорогостоящие поездки по странам Европы, бывая в Германии, Италии, Греции и на Кипре. Сам Александр Нерадько в последние годы часто посещал Дубай.

Нерадько задержали в его элитном особняке стоимостью около 500 миллионов рублей в Одинцовском районе Подмосковья. Как пишет Shot, общая стоимость всей его недвижимости может оцениваться примерно в миллиард рублей.