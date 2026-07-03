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14:25, 3 июля 2026Авто

Россиянам напомнили о влиянии жары на машину

Автоэксперт Колодочкин предостерег от опасной для лобового стекла ошибки
Марина Аверкина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

О влиянии жары на машину RT рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин. По его словам, особых поводов для переживания быть не должно: все серийные транспортные средства адаптированы производителями к российским погодным и климатическим условиям.

«В России они далеко не предельные», — подчеркнул специалист.

При необходимости длительной парковки под солнцем или в тени, но на жаре, Колодочкин рекомендовал защищать салон отражающими экранами и использовать специальные чехлы для машин. Кроме того, он предостерег от опасной ошибки, когда водитель, сев в раскаленный автомобиль, сразу после запуска двигателя направляет поток охлажденного воздуха прямо на лобовое стекло.

«В ноги, в салон, куда угодно. Если вы его направите сразу на ветровое стекло (такие случаи бывали), стекло просто треснет», — объясняет эксперт.

Колодочкин посоветовал не выставлять на кондиционере экстремально низкие значения. Оптимально, когда температура в салоне на пять градусов ниже, чем за бортом. «Никакие плюс 10-15 градусов ни в коем случае не ставьте. И кондиционер будет работать на пределе, и для вашего здоровья это может плохо кончиться», — подытожил автоэксперт.

Ранее было обнаружено неожиданное преимущество управления машиной с механической коробкой передач. Так, ежедневные поездки на автомобиле с «механикой» приносят большую пользу для мозга.

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