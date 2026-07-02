Японские нейробиологи установили пользу механической коробки передач для мозга человека

Обнаружилось неожиданное преимущество управления машиной с механической коробкой передач. Группа ученых из японского Института развития Университета Тохоку выяснила, что ежедневные поездки на автомобиле с «механикой» приносят большую пользу для мозга, пишет Dexerto.

Переключение передач вручную регулярно нагружает зону мозга, отвечающую за память, концентрацию и принятие решений. Результаты их работы показали: аналогичной стимуляции поездки на машине с автоматической коробкой передач не дают.

Исследование возглавил нейробиолог Рюта Кавасима — профессор, принимавший участие в создании серии игр Brain Age для Nintendo, которая была направлена на развитие когнитивных навыков через короткие умственные упражнения.

Специалисты установили, что скоординированная работа со сцеплением, рычагом переключения, педалью газа и рулевым колесом активирует префронтальную кору. Именно эта область связана с рабочей памятью, вниманием и способностью делать выбор. По словам Кавасимы, повторяющиеся действия водителя «механики» обеспечивают устойчивую стимуляцию данной части мозга. Таким образом, ежедневные поездки на автомобиле с ручной коробкой могут превращаться в реальную когнитивную тренировку, потенциально поддерживающую мозговые функции в старшем возрасте.

Исследователи обратили внимание, что доля машин с механической коробкой передач в мире продолжает сокращаться. В Японии сейчас не более двух процентов продаваемых новых автомобилей оснащены такой трансмиссией. В США по итогам 2024 года этот показатель составил всего 0,7 процента. В Европе ситуация иная. Так, в Испании на «механику» пришелся 41 процент продаж, в Италии — 48.

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