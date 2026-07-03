Названы опасные для автомобиля привычки водителей

Автоэксперт Плетнев: Тюнинг двигателя опасен для вариатора автомобиля

Неправильное обслуживание бесступенчатой трансмиссии способно сильно сократить ресурс в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев.

Самое опасное для вариатора — тюнинг двигателя. «Увеличение крутящего момента, на который агрегат не рассчитан, сокращает его ресурс в разы. Нельзя менять масло только через сливную пробку, нужна полная замена через обменник или с разбором поддона. Она стоит дороже, но вымывает стружку и продукты износа, образующиеся во время эксплуатации машины», — сообщил Плетнев.

Главный враг ремня или цепи вариатора — резкие старты с места, когда педаль газа нажимается в пол. Также CVT не любит буксировку тяжелых прицепов и регулярную высокую нагрузку на низких оборотах. На долгих остановках на светофорах водителям не стоит оставлять рычаг в положении Drive — Neutral снизит нагрузку.

Летом важно следить за охлаждением автомобиля: забитый пухом и грязью радиатор вариатора (часто является общим с двигателем) приводит к перегреву. Масло в бесступенчатой трансмиссии необходимо менять строго по регламенту (обычно каждые 40-60 тысяч километров) и использовать только оригинальные жидкости.

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