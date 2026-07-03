Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:15, 3 июля 2026Авто

Названы опасные для автомобиля привычки водителей

Автоэксперт Плетнев: Тюнинг двигателя опасен для вариатора автомобиля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Неправильное обслуживание бесступенчатой трансмиссии способно сильно сократить ресурс в несколько раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев.

Самое опасное для вариатора — тюнинг двигателя. «Увеличение крутящего момента, на который агрегат не рассчитан, сокращает его ресурс в разы. Нельзя менять масло только через сливную пробку, нужна полная замена через обменник или с разбором поддона. Она стоит дороже, но вымывает стружку и продукты износа, образующиеся во время эксплуатации машины», — сообщил Плетнев.

Главный враг ремня или цепи вариатора — резкие старты с места, когда педаль газа нажимается в пол. Также CVT не любит буксировку тяжелых прицепов и регулярную высокую нагрузку на низких оборотах. На долгих остановках на светофорах водителям не стоит оставлять рычаг в положении Drive — Neutral снизит нагрузку.

Летом важно следить за охлаждением автомобиля: забитый пухом и грязью радиатор вариатора (часто является общим с двигателем) приводит к перегреву. Масло в бесступенчатой трансмиссии необходимо менять строго по регламенту (обычно каждые 40-60 тысяч километров) и использовать только оригинальные жидкости.

Ранее россиянам назвали способы снизить расход топлива в авто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове

    Президент постсоветской страны прибыл на прощание с Хаменеи

    Входившей в СССР стране предрекли падение в экономическую пропасть

    Мужчина сбросил 25 килограммов и раскрыл три секрета похудения

    Москвичей предупредили о погодной опасности

    Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе

    Беспилотники вновь массово попытались ударить по Москве

    Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

    Названы причины замедления старого компьютера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok