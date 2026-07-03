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14:10, 3 июля 2026Путешествия

Два катамарана с 91 пассажиром столкнулись на реке в России

Турист сломал ногу при столкновении двух катамаранов на реке Реж
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: страница «МЧС Свердловской области» во Вконтакте

Два катамарана с 91 пассажиром столкнулись во время сплава по реке Реж в Свердловской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 2 июля. «В результате сильного течения на реке произошло столкновение двух катамаранов, вследствие чего один из них перевернулся», — говорится в сообщении. Выяснилось, что один человек сломал ногу.

В МЧС сообщили, что пострадавшего туриста оперативно эвакуировали и отправили в больницу. Уточняется, что группа была зарегистрирована.

Ранее трех туристов спасли после сплава в Магаданской области. У них сломалось одно из весел, они не могли ни продолжить путь, ни выбраться из реки.

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