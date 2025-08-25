Вертолет Ми-8 прилетел за туристами после неудачного сплава в российском регионе

МЧС: Спасатели эвакуировали трех сплавлявшихся туристов в Магаданской области

Сплав на резиновых лодках по реке Бахапча в Магаданской области едва не обернулся для трех путешественников трагедией. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС России.

Одно из весел во время сплава сломалось. Продолжить путь дальше и выбраться из реки туристы не смогли, тогда один из них обратился за помощью в МЧС. К операции подключились специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда чрезвычайного ведомства.

На вертолете Ми-8 они были подняты на борт, после чего доставлены в Магадан, добавили в пресс-службе. Медицинская помощь путешественникам не потребовалась. Как уточняется, мужчины свой поход в МЧС России регистрировать не стали.

Как стало известно ранее, на Сахалине спасатели вылетели искать пропавших туристов на вулкане. По предварительной информации, они около суток провели на термальных источниках, после чего продолжили движение по маршруту наверх. В тумане их искали более 30 спасателей.

В итоге группу нашли. Гиды рассказали, что они потерялись из-за сильного тумана. Оказалось, что туристы сбились с тропы и «каким-то образом пошли к Тихому океану».