Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:53, 25 августа 2025Путешествия

Вертолет Ми-8 прилетел за туристами после неудачного сплава в российском регионе

МЧС: Спасатели эвакуировали трех сплавлявшихся туристов в Магаданской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Сплав на резиновых лодках по реке Бахапча в Магаданской области едва не обернулся для трех путешественников трагедией. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС России.

Одно из весел во время сплава сломалось. Продолжить путь дальше и выбраться из реки туристы не смогли, тогда один из них обратился за помощью в МЧС. К операции подключились специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда чрезвычайного ведомства.

На вертолете Ми-8 они были подняты на борт, после чего доставлены в Магадан, добавили в пресс-службе. Медицинская помощь путешественникам не потребовалась. Как уточняется, мужчины свой поход в МЧС России регистрировать не стали.

Как стало известно ранее, на Сахалине спасатели вылетели искать пропавших туристов на вулкане. По предварительной информации, они около суток провели на термальных источниках, после чего продолжили движение по маршруту наверх. В тумане их искали более 30 спасателей.

В итоге группу нашли. Гиды рассказали, что они потерялись из-за сильного тумана. Оказалось, что туристы сбились с тропы и «каким-то образом пошли к Тихому океану».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший сайт с персональными данными россиян закрыли

    Попытка спастись от проливного дождя принесла женщине 11 миллионов рублей

    Раскрыт доход владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян

    Российские войска начали бои в Константиновке в ДНР

    Серена Уильямс снялась в купальнике после похудения

    Появились кадры успешного форсирования реки Волчья российскими войсками

    В Иране сделали заявление о поставках российского газа через Азербайджан

    Застрявшие в аэропорту Египта россияне пожаловались на отсутствие воды и еды

    Желающим получить максимальную пользу от завтрака россиянам дали четыре совета

    Строй из сотни задержанных на российской стройке мигрантов попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости