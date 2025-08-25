Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:18, 25 августа 2025Путешествия

На Сахалине спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане

Спасатели поднялись на вулкан Баранского, но не нашли пропавших туристов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Спасатели МЧС поднялись на вулкан Баранского, расположенного на острове Итуруп, но не обнаружили там следом исчезнувших путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, на поиски пропавшей группы туристов был отправлен вертолет Ми-8. На борту находились три спасателя. Когда наземная группа совершила подъем на вершину, то следов туристов там не нашли.

Работа спасателей была осложнена из-за низкой облачности и густого тумана, добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что туристы сутки провели на термальных источниках, после чего продолжили движение по маршруту наверх. По предварительной информации, они могли заблудиться, завернув не туда и уйдя глубоко в чащу.

24 августа сообщалось, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на вулкане Баранского. Как выяснилось, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые могли пойти по этому маршруту, однако ответственность за путешественников должны были взять опытные гиды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

    В России обратили внимание на необычную деталь протестов в Сербии

    На Сахалине спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане

    Депутат Рады назвал виновного в уничтожении украинцев

    Назван защищающий от рака простой продукт

    Мужчины и женщины перечислили простые и при этом стабильно возбуждающие их вещи

    Учительница устроила групповой секс с двумя старшеклассниками

    Лавров раскрыл отношение Путина к Трампу

    Володин прибыл в Китай

    Одна страна заявила о стремлении начать поставки газа из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости