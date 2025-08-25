На Сахалине спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане

Спасатели поднялись на вулкан Баранского, но не нашли пропавших туристов

Спасатели МЧС поднялись на вулкан Баранского, расположенного на острове Итуруп, но не обнаружили там следом исчезнувших путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, на поиски пропавшей группы туристов был отправлен вертолет Ми-8. На борту находились три спасателя. Когда наземная группа совершила подъем на вершину, то следов туристов там не нашли.

Работа спасателей была осложнена из-за низкой облачности и густого тумана, добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что туристы сутки провели на термальных источниках, после чего продолжили движение по маршруту наверх. По предварительной информации, они могли заблудиться, завернув не туда и уйдя глубоко в чащу.

24 августа сообщалось, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на вулкане Баранского. Как выяснилось, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые могли пойти по этому маршруту, однако ответственность за путешественников должны были взять опытные гиды.