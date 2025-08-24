Силовые структуры
СК возбудил уголовное дело после пропажи россиян на вулкане на Курилах

Shot: СК возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на вулкане Баранского
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на вулкане Баранского на Курилах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено в отношении турклуба «Гора», занимавшегося организацией тура на вулкан. По информации канала, маршрут, по которому отправились путешественники, даже не был зарегистрирован в МЧС. Более того, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые пошли по этому маршруту, хотя на сайте было указано, что туристов сопровождают только опытные гиды.

Также в публикации отмечается, что место нахождения группы неизвестно. Предположительно, гиды свернули не туда, и группа заблудилась. Для спасателей главная сложность состоит в том, что они не знают, по какому именно маршруту отправились туристы. Сейчас поиски приостановлены из-за наступления ночи на острове Итуруп.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Великобритании Метью Холл приехал на отдых в город Кьявенна, Италия, и отправился в поход в долину, расположенную в альпийских горах. Добравшись до места, он отправил другу селфи и бесследно исчез.

