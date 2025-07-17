Турист отправился на отдых в Европу, сделал селфи и бесследно исчез

Il Giorno: 33-летний британец не выжил на горной тропе в Италии

Турист приехал на отдых в горы Европы, сделал там селфи и бесследно исчез. Об этом сообщает итальянская газета Il Giorno.

33-летний житель Великобритании Метью Холл приехал на отдых в город Кьявенна, Италия, и 8 июля отправился в поход в долину, расположенную в альпийских горах. Добравшись до места, британец отправил своему другу селфи и сообщил, что потерял горную тропу, но не беспокоится по этому поводу. Однако затем он бесследно исчез, а его телефон оказался недоступен.

Путешественника объявили в розыск и искали по координатам с последнего фото, но растительность в той местности оказалась слишком густой, и спасатели не смогли там пройти. Холла удалось найти вечером 16 июля, турист не выжил.

Выяснилось, что мужчина упал на восточном склоне горы, пролетев вниз 150 метров. Его тело обнаружили неподалеку от того места, где турист сфотографировался в последний раз.

Ранее россиянин пошел в поход в горы Турции, заблудился и чудом выжил благодаря звонку сотовому оператору. Турист не смог позвонить родственникам из-за нулевого баланса на счету, однако дозвонился в службу поддержки оператора.