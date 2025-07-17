Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 17 июля 2025Путешествия

Турист отправился на отдых в Европу, сделал селфи и бесследно исчез

Il Giorno: 33-летний британец не выжил на горной тропе в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Турист приехал на отдых в горы Европы, сделал там селфи и бесследно исчез. Об этом сообщает итальянская газета Il Giorno.

33-летний житель Великобритании Метью Холл приехал на отдых в город Кьявенна, Италия, и 8 июля отправился в поход в долину, расположенную в альпийских горах. Добравшись до места, британец отправил своему другу селфи и сообщил, что потерял горную тропу, но не беспокоится по этому поводу. Однако затем он бесследно исчез, а его телефон оказался недоступен.

Материалы по теме:
«Путешествие в совершенной форме» Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
«Путешествие в совершенной форме»Туристам больше не нужны популярные места и развлечения. Чего они захотели в 2025 году?
9 января 2025
Что такое хайкинг, трекинг и бэкпекинг. Чем они отличаются, как подготовиться новичку, что взять с собой на маршрут
Что такое хайкинг, трекинг и бэкпекинг.Чем они отличаются, как подготовиться новичку, что взять с собой на маршрут
23 мая 2025

Путешественника объявили в розыск и искали по координатам с последнего фото, но растительность в той местности оказалась слишком густой, и спасатели не смогли там пройти. Холла удалось найти вечером 16 июля, турист не выжил.

Выяснилось, что мужчина упал на восточном склоне горы, пролетев вниз 150 метров. Его тело обнаружили неподалеку от того места, где турист сфотографировался в последний раз.

Ранее россиянин пошел в поход в горы Турции, заблудился и чудом выжил благодаря звонку сотовому оператору. Турист не смог позвонить родственникам из-за нулевого баланса на счету, однако дозвонился в службу поддержки оператора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин разрешил получать внутренние паспорта России гражданам двух республик

    Путин назвал глупым решение ЕС по российским удобрениям

    Названы районы Москвы с самой высокой грозовой активностью

    В российском регионе фотограф-извращенец снял девушку под юбкой

    Раскрыт смысл 50-дневного ультиматума Трампа

    Названы отрасли с быстро растущими зарплатами рабочих

    Стало известно о возможном ударе по Киеву после отъезда Келлога

    ИИ нашел эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

    Украина атаковала четыре региона России

    Освобождавший территории на СВО боец рассказал о бегстве надеющихся на дроны солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости