Глава округа Истомин: Десять российских туристов пропали на Курилах

Группа туристов из десяти человек пропала на Курилах. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в своем Telegram-канале.

По его словам, они не вышли на связь в районе вулкана Баранского. «Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — пояснил Истомин.

В июле трое туристов пропали без вести на Камчатке вместе с катамараном. В Усть-Камчатском округе сообщили, что путешественники не выходили на связь с 4 июля. В последний раз их видели на катамаране в районе острова Собачий.