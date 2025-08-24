Путешествия
05:08, 24 августа 2025Путешествия

Десять российских туристов пропали на Курилах

Глава округа Истомин: Десять российских туристов пропали на Курилах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Группа туристов из десяти человек пропала на Курилах. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в своем Telegram-канале.

По его словам, они не вышли на связь в районе вулкана Баранского. «Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — пояснил Истомин.

В июле трое туристов пропали без вести на Камчатке вместе с катамараном. В Усть-Камчатском округе сообщили, что путешественники не выходили на связь с 4 июля. В последний раз их видели на катамаране в районе острова Собачий.

