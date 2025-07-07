ТАСС: Трое туристов пропали без вести с катамараном на Камчатке

Трое туристов пропали без вести на Камчатке вместе с катамараном. Об этом сообщил ТАСС.

В Усть-Камчатском округе сообщили, что путешественники не выходили на связь с 4 июля. В последний раз их видели на катамаране в районе острова Собачий.

«Дальнейшее местоположение туристов неизвестно», — заявили в администрации. Уточняется, что сейчас ведутся поиски пропавших.

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