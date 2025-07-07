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10:19, 7 июля 2025Путешествия

Трое туристов пропали без вести на Камчатке

ТАСС: Трое туристов пропали без вести с катамараном на Камчатке
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Трое туристов пропали без вести на Камчатке вместе с катамараном. Об этом сообщил ТАСС.

В Усть-Камчатском округе сообщили, что путешественники не выходили на связь с 4 июля. В последний раз их видели на катамаране в районе острова Собачий.

«Дальнейшее местоположение туристов неизвестно», — заявили в администрации. Уточняется, что сейчас ведутся поиски пропавших.

Ранее в Дагестане россиянин не выжил во время катания на сап-борде. Он вышел открытое море, попытался встать на доску и скрылся под водой. Все случилось за несколько дней до его свадьбы.

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