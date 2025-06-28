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18:00, 28 июня 2025Путешествия

Россиянин пропал во время катания на сапе в Дагестане за несколько дней до свадьбы

Shot: Россиянин пропал во время катания на сап-борде в Дагестане
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиянин пропал без вести во время катания на сап-борде в Дагестане. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Несчастный случай произошел в селе Авадан возле пляжа «Лазурный берег». 23-летний мужчина вышел на сапе в открытое море, попытался встать на доску и упал.

Спасатели и местные жители ведут поиски пропавшего. По словам очевидцев, через несколько дней, 29 июня, у мужчины должна была быть свадьба.

Накануне в Каспийском море пропала туристка с пятилетним сыном. Они тоже вышли на воду на сап-бордах. Следственный комитет организовал проверку.

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