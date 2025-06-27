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19:54, 27 июня 2025Силовые структуры

Следствие проверит исчезновение россиянки с сыном после катания на сапе в Дагестане

В Дагестане начали доследственную проверку после пропажи в море туристки с сыном
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Республике Дагестан следователи организовали проверку в связи с пропажей в море российской туристки, уехавшей кататься на сапе с сыном. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Туристка и ее пятилетний сын пошли кататься на сапе в Дагестане и во время прогулки пропали без вести. 31-летняя женщина, имя которой не раскрывается, приехала с ребенком на отдых в Махачкалу из другого российского региона. Там они сняли домик, а утром в пятницу, 27 июня, отправились на морскую прогулку и не вернулись.

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