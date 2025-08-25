«Каким-то образом пошли к Тихому океану». Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми. Их искали в тумане более 30 спасателей

Спасатели нашли живыми пропавших на Итурупе туристов

Спасатели обнаружили группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Сахалинской области. Как сообщил глава Курильского муниципального округа региона Константин Истомин, все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС.

В ведомстве добавили, что туристов доставят в город Курильск. «В медпомощи никто не нуждается», — говорится в сообщении.

Спасатели столкнулись с проблемой при поиске пропавших на Курилах туристов

О пропаже туристов стало известно 24 августа. После того как туристы перестали выходить на связь, на их поиски направили шесть человек. В состав группы вошли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. К ним также присоединились представители военных гарнизонов Горное и Горячие Ключи. Позднее на поиски туристов был отправлен вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. Они поднялись на вулкан Баранского, однако не обнаружили там следов исчезнувших путешественников.

При этом спасатели столкнулись с рядом трудностей. Отмечалось, что главная сложность состоит в том, что они не знают, по какому именно маршруту отправились туристы, поскольку он не был зарегистрирован в МЧС. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по региону Максима Моисеева, поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями. Он уточнил, что на острове густой туман и периодически идет дождь. Участие в поисках принимало более 30 спасателей.

Гиды объяснили пропажу группы на Итурупе сильным туманом

Гиды пропавшей группы рассказали, что они потерялись из-за сильного тумана. В какой-то момент группа сбилась с тропы и «каким-то образом пошла к Тихому океану». По их словам, они несколько дней шли под проливным дождем и не смогли развести сигнальный костер из-за сырости.

Ранее стало известно, что сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые пошли по этому маршруту. Как утверждал Telegram-канал 112, тропу гид якобы не знал и ориентировался по карте.

По факту произошедшего в отношении турклуба «Гора», занимавшегося организацией тура на вулкан, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.