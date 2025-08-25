Спасатели столкнулись с проблемой при поиске пропавших на Сахалине туристов

Поиски российских туристов, пропавших при восхождении на вулкан Баранского на Сахалине, осложнены плохими погодными условиями. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Моисеев.

По его словам, работу спасателей осложняют густой туман и дождь.

О пропаже туристов стало известно 24 августа. Сообщалось, что они сутки провели на термальных источниках, после чего продолжили движение по маршруту наверх. По предварительной информации, они могли заблудиться, завернув не туда и уйдя глубоко в чащу.

На их поиски был отправлен вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. Они поднялись на вулкан Баранского, но не обнаружили там следов исчезнувших путешественников.