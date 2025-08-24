Путешествия
10:51, 24 августа 2025

Появились подробности о пропавших при восхождении на вулкан на Сахалине туристах

При восхождении на вулкан на Сахалине пропали 10 туристов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

При восхождении на вулкан Баранского на Сахалине пропали 10 российских туристов. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем Telegram.

После того как туристы перестали выходить на связь, на их поиски направили шесть человек. В состав группы вышли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа. Позднее к ним присоединились представители военных гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

Подробности о пропавших туристах появились в Telegram-канале 112. Сообщается, что туристы сутки провели на термальных источниках и двинулись далее по маршруту наверх. Предварительно, они могли свернуть не туда в районе одной из развилок у ручья и уйти глубоко в чащу.

Канал утверждает, что гид повел группу по маршруту в первый раз, тропу он якобы не знал и ориентировался по карте.

В июле трое туристов пропали без вести на Камчатке. В последний раз их видели на катамаране в районе острова Собачий.

