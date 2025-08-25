Раскрыта судьба пропавших на Сахалине российских туристов

Глава Курильского округа Истомин: Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми

Все пропавшие на острове Итуруп в районе вулкана Баранского туристы найдены живыми. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в Telegram-канале.

По его словам, все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС. Их доставят на площадку санавиации.

В ведомстве добавили, что в медпомощи никто из туристов не нуждается.

24 августа сообщалось, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на вулкане Баранского, расположенного на острове Итуруп. Как выяснилось, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые могли пойти по этому маршруту, однако ответственность за путешественников должны были взять опытные гиды.

