Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:23, 25 августа 2025Путешествия

Раскрыта судьба пропавших на Сахалине российских туристов

Глава Курильского округа Истомин: Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

Все пропавшие на острове Итуруп в районе вулкана Баранского туристы найдены живыми. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в Telegram-канале.

По его словам, все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС. Их доставят на площадку санавиации.

В ведомстве добавили, что в медпомощи никто из туристов не нуждается.

24 августа сообщалось, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов на вулкане Баранского, расположенного на острове Итуруп. Как выяснилось, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые могли пойти по этому маршруту, однако ответственность за путешественников должны были взять опытные гиды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    В Китае дали совет Зеленскому перед встречей с Путиным

    Собянин сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Блогер назвал дикие для жителей Латинской Америки привычки россиян

    Раскрыта судьба пропавших на Сахалине российских туристов

    Сражавшийся на стороне ВСУ польский наемник обратился к соотечественникам

    Спасатели столкнулись с проблемой при поиске пропавших на Сахалине туристов

    Участники заплыва через Босфор сообщили о формальном медосмотре

    Мужчины и женщины вспомнили о развеявшихся после первого секса заблуждениях

    Лавров высмеял версию о якобы ударе России по производившему кофемашины заводу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости