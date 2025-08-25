Гиды назвали причину пропажи группы на Итурупе

Гиды объяснили пропажу группы на Итурупе сильным туманом

Гиды пропавшей на острове Итуруп в районе вулкана Баранского группы рассказали, что они потерялись из-за сильного тумана. Видео со спасенными туристами опубликовал Shot в Telegram-канале.

По словам гидов, они несколько дней шли под проливным дождем и не смогли развести сигнальный костер из-за сырости.

Ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил, что все пропавшие на острове Итуруп в районе вулкана Баранского туристы найдены живыми. По его словам, все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС. Их доставят на площадку санавиации.

24 августа сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов. Как выяснилось, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые могли пойти по этому маршруту, однако ответственность за путешественников должны были взять опытные гиды.