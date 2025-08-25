Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:16, 25 августа 2025Путешествия

Гиды назвали причину пропажи группы на Итурупе

Гиды объяснили пропажу группы на Итурупе сильным туманом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress

Гиды пропавшей на острове Итуруп в районе вулкана Баранского группы рассказали, что они потерялись из-за сильного тумана. Видео со спасенными туристами опубликовал Shot в Telegram-канале.

По словам гидов, они несколько дней шли под проливным дождем и не смогли развести сигнальный костер из-за сырости.

Ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил, что все пропавшие на острове Итуруп в районе вулкана Баранского туристы найдены живыми. По его словам, все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС. Их доставят на площадку санавиации.

24 августа сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 10 туристов. Как выяснилось, сопровождавшие группу супруги-гиды сами впервые могли пойти по этому маршруту, однако ответственность за путешественников должны были взять опытные гиды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    Военный эксперт назвал потери ВСУ в одном из регионов

    Адвокат назвала способы повысить алименты на ребенка

    Школьница стала сутенершей и вовлекла в проституцию своих одноклассниц

    Женщинам подсказали доступные способы улучшить секс в период менопаузы

    Назван спасающий от старческого заболевания продукт

    В Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины

    Гиды назвали причину пропажи группы на Итурупе

    ВСУ ударили по Смоленской области

    Огромный кит-белуха напал на сотрудников аквариума на глазах посетителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости