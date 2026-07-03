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14:22, 3 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыто отношение Запада к проведению выборов на Украине

Политолог Безпалько: Запад не требует от Украины проведения выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ближайшие союзники Украины не требуют от нее проведения выборов и восстановления полноценной электоральной легитимности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, для Запада главным остается продолжение боевых действий против России. «Они дают ему [Владимиру Зеленскому] деньги, оружие, оказывают дипломатическую и даже внутриполитическую поддержку. Этого вполне достаточно. Зачем ему менять статус-кво?» — сказал Безпалько.

Он также усомнился, что реальные рейтинги президента страны Владимира Зеленского достаточно высоки, чтобы он решился на организацию голосования в условиях военного положения.

«Всеохватывающих и честных выборов сейчас в стране быть просто не может», — заключил аналитик.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Банковая обсуждает проведение президентских выборов осенью 2026 года из-за укрепления электоральных позиций Зеленского. Чиновники, как и сам глава государства, убеждены, что удары по России позволили сильно нарастить рейтинги действующей власти.

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