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14:16, 3 июля 2026Экономика

Россиянам назвали последствие ужесточения выдачи микрозаймов

Аналитик Лагутенко: С июля для получения микрозайма придется полностью подтверждать доход
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Chay_Tee / Shutterstock / Fotodom

Ужесточение регулирования выдачи микрозаймов в России обернется для граждан рядом последствий. Об этом заявила глава отраслевой компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко, ее слова приводит газета «Известия».

Нововведения Центробанка (ЦБ) вступили в силу 1 июля, напомнила аналитик. С этого времени потенциальным заемщикам для получения денег под проценты придется полностью подтверждать источники своих доходов. Процедура потребует предоставления официальных документов, пояснила Лагутенко.

Другим важным изменением она назвала пересмотр расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Если раньше микрофинансовые организации (МФО) могли учитывать данные о доходах потенциального заемщика с его слов, то теперь подобной возможности у клиентов МФО не осталось. При отсутствии официального подтверждения доходов конечная сумма займа может уменьшиться, констатировала Лагутенко.

Несмотря на ужесточение регулирования выдачи, спрос на микрозаймы среди россиян продолжает оставаться повышенным, отмечают эксперты. По итогам января-марта количество действующих договоров в этом сегменте кредитования выросло на 3,8 процента, до 26,7 миллиона единиц, несмотря на повышенные ставки по такого рода финансовым продуктам (разница с ключевой в начале весны оставалась двукратной).

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