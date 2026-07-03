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14:13, 3 июля 2026Мир

Премьер Польши рассказал о новых сигналах от Украины

Туск: Украина ищет способы снизить напряженность в отношениях с Польшей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Киев ищет способы снизить напряженность в отношениях с Варшавой. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи министров иностранных дел двух стран, передает Reuters.

«Я не знаю результатов встречи, но у меня есть сигналы о том, что украинская сторона ищет способы снизить напряженность», — сказал политик.

Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что действия Киева по отношению к Варшаве являются прямым следствием бездарной политики нынешнего премьер-министра Дональда Туска. По его словам, Туск позволяет украинскому президенту Владимиру Зеленскому переступать красные линии.

По данным польских СМИ, рейтинг президента Польши Кароля Навроцкого рекордно вырос после конфликта с Владимиром Зеленским и решения лишить его ордена Белого орла — высшей награды страны.

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