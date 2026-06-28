Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 28 июня 2026Мир

Рейтинг Навроцкого рекордно вырос после конфликта с Зеленским

Onet: Рейтинг Навроцкого побил рекорд после лишения Зеленского Ордена Белого орла
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий показал рекордный рост уровня доверия среди граждан после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским и решения лишить его Ордена Белого орла — высшей награды страны. Об этом сообщает польское издание Onet, ссылаясь на опрос IBRiS.

Сообщается, что уровень доверия к польскому лидеру за месяц вырос на 8,4 процентного пункта и достиг 54,8 процента. Как отмечает Onet, это самый высокий показатель поддержки Навроцкого за всю историю подобных исследований.

Польское издание также указало на значительный рост рейтинга ультраправого политика Гжегожа Брауна, который известен критикой Украины и выступлениями против военной помощи Киеву. Уровень доверия к нему вырос сразу на 7,3 процентных пункта — до 23,7 процента.

Второе место в рейтинге доверия занял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с показателем 42,6 процента, а третье — премьер-министр Дональд Туск, которому доверяют 38,1 процента опрошенных.

Ранее Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. Из-за падения обломков на НПЗ произошло возгорание. Что известно на данный момент?

    Шаман из Ганы случайно проклял сборную Турции и взял вину на себя

    Российского ученого приговорили к семи годам колонии

    США потеряли сотни миллионов долларов из-за ударов Ирана по базе в Персидском заливе

    Рейтинг Навроцкого рекордно вырос после конфликта с Зеленским

    Трехмесячная девочка пострадала при взрыве беспилотника в российском регионе

    В Иране отреагировали на новые удары со стороны США

    Иностранный наемник раскрыл обман ВСУ

    Жительница Константиновки рассказала о бросавших в подвалы с людьми мины бойцах ВСУ

    Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok