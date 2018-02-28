Полиция поймала пассажиров такси за поездку на угнанной машине

В Москве полиция задержала пассажиров такси после нескольких километров в пути: как оказалось, машина числилась в угоне. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пользователь Елена Ермилина.

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По ее словам, у машины были желтые номера. Судя по приложенным к сообщению скриншотам, пассажиры заказали поездку от 2-го Амбулаторного проезда (район Аэропорт, САО) до коттеджного поселка «Кунцево-9» в Одинцовском районе Подмосковья.

«Машина приехала без опозданий, но, проехав несколько километров, [ее] останавливает полиция и забирает всех в отделение, где выясняется, что машина в угоне. А пассажиры теперь сидят в отделении и их не выпускают и берут объяснения», — говорится в сообщении.

26 февраля стало известно, что в Пскове посетитель ночного клуба после конфликта из-за гардеробного номерка убил таксиста, угнал машину и умер в лесу от переохлаждения.

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