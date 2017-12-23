В Москве неизвестные похитили продукты из магазина и скрылись на такси

В центре Москвы неизвестные ограбили продуктовый магазин. Как сообщает Агентство «Москва», их добычей оказались продукты питания.

Инцидент произошел по адресу Грузинский Вал, д. 18/15. Пятеро неизвестных открыто похитили продукты, после чего трое из них уехали на такси, еще двое покинули место преступления пешком.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ограбления.

26 ноября полиция в Калифорнии объявила в розыск трех человек, подозреваемых в похищении 6,8 тысячи литров элитной водки с винзавода Fog Shots в Лос-Анджелесе. Воры полностью обчистили помещение, оставив только коробки и разбитые стаканы.

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