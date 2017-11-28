Наглая птица устроила ограбление в магазине

Видео: dailymail.co.uk

У покупательницы в бразильском магазине птица украла деньги. Видео с камер наблюдения опубликовало издание Daily Mail.

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Девушка положила купюру и несколько монет на весы, когда в магазин неожиданно залетела небольшая птица. Она села на кромку весов и внимательно смотрела на деньги.

Покупательница попыталась ее погладить, но птица не далась. Через несколько секунд она схватила купюру и улетела.

«Ограбленная» покупательница схватила свои покупки и спешно удалилась из магазина. Еще раз платить девушку не заставили.