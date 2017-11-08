Попугай Диего напугал полицию Орегона

Жители американского штата Орегон вызвали полицию на дом к кричащему попугаю. Об этом сообщает издание Oregon Live.

Инцидент произошел в округе Клакамас. Курьер, развозивший заказы, услышал крики о помощи, доносившиеся из одного из домов. Мужчина подумал, что кто-то попал в серьезную беду, и попросил жену вызвать к этому дому полицию, а сам решил дождаться приезда стражей порядка на месте.

Однако, когда полицейские оказались внутри, выяснилось, что на помощь звал попугай Диего. При этом птице ничто не угрожало. Отмечается, что попугай был здоров и пребывал в хорошем настроении.

В конце июля жительницу американского города Мичиган осудили за убийство мужа благодаря «показаниям» попугая. Бывшая жена убитого, забравшая птицу, заметила, что попугай стал повторять «Не стреляй!», подражая голосу своего хозяина.