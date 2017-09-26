Вороны забросали камнями Ельцин-центр в Екатеринбурге

Вороны атаковали Ельцин-центр в Екатеринбурге, пишет издание 66.RU. По невыясненным причинам птицы с высоты полета скидывали камни на стеклянную крышу атриума и музея первого президента России. В результате в президентском центре были разбиты несколько стекол.

По словам руководителя пресс-службы Ельцин-центра Елены Волковой, специалисты пока еще не подсчитали сумму ущерба. Ситуация осложняется тем, что стекла атриума и музея имеют изогнутую форму, и не каждая компания готова их изготовить.

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В Ельцин-центре пообещали закончить все ремонтные работы до конца этой недели, и заверили, что этот процесс никак не отразится на посетителях.

Сейчас президентский центр намерен приобрести ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц, чтобы избежать подобных инцидентов.

Учреждение, посвященное первому президенту России Борису Ельцину, открылось в ноябре 2015 года. В учреждении имеются выставочные залы, архив, библиотека и музей.