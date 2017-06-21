В Ельцин-центре извинились за показ детям короткометражки со сценами секса

В екатеринбургском «Президентском центре имени Бориса Ельцина» (Ельцин-центр) детям в рамках шведской недели показали короткометражный фильм со сценами секса подростков, сообщает «Накануне.Ru». Кроме того, в фильме демонстрировались кадры с курением и употреблением алкоголя.

Пресс-секретарь Ельцин-центра Елена Волкова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что вся программа сборника фильмов, предназначенных для детей, была ошибочно отмечена как программа для аудитории без возрастных ограничений (показанная короткометражка имеет возрастной ценз 13+ — прим. «Ленты.ру»). «Мы приносим свои извинения. Мы будем более тщательно проверять все фильмы партнеров», — пообещала представитель центра.

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Произошедшим заинтересовались в «Уральском родительском комитете». Как передает Ura.ru, руководство общественного фонда, борющегося за счастье детей, обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Ельцин-центр не первый раз фигурирует в скандалах. Так, в марте его представителям пришлось объясняться из-за инцидента со школьником, которого воспитательница располагавшегося в стенах центра лагеря заставила помыть рот с мылом.

Учреждение, посвященное первому президенту России Борису Ельцину, открылось в ноябре 2015 года. В центре есть выставочные залы, архив, библиотека и музей.