Школьника в Ельцин-центре заставили помыть рот с мылом

Воспитательница детского образовательного «Лего-лагеря», расположенного в «Президентском центре имени Бориса Ельцина» (Ельцин-центр), заставила 11-летнего школьника помыть рот с мылом после того, как он нецензурно выругался. Об этом порталу 66.ru рассказала жительница Екатеринбурга Ольга, заметившая, как над мальчиком издеваются в туалете.

По ее словам, изо рта у плакавшего ребенка шла пена, а стоявшая рядом с ним женщина приговаривала, что от матерного слова, как от комка навоза, надо отмываться.

Школьника заставили провести эту процедуру несколько раз, после чего повели к другим детям. Сам мальчик жаловался на жажду и просил, чтобы его отпустили.

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Об инциденте Ольга сообщила администраторам «Лего-лагеря». Они сказали ей, что воспитателей набирают по подряду и не несут ответственность за их действия. Кроме того, девушку с удивлением спросили, неужели ругаться матом — это хорошо.

Представитель Ельцин-центра Елена Волкова заявила радиостанции «Говорит Москва», что руководство организации знает о произошедшем. «Мы попросили, конечно, впредь таких методов не использовать, быть в рамках этичного взаимодействия с ребенком», — отметила она. Мать мальчика, по словам Волковой, понадеялась, что такие меры все-таки подействуют на ее сына, поскольку тот действительно много ругается.

В декабре прошлого года вокруг центра, посвященного первому президенту России, развернулась дискуссия, начавшаяся после критики со стороны режиссера Никиты Михалкова. Тогда кинематографист заявил, что Ельцин-центр ежедневно разрушает национальное самосознание сотен детей, поскольку дает необъективную оценку истории страны. В полемике также участвовали вдова первого российского лидера Наина Ельцина и министр культуры Владимир Мединский.

Помимо детского лагеря, в Ельцин-центре располагаются музей, библиотека, архив и выставочные залы. Учреждение открылось в ноябре 2015 года.