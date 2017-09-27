Ельцин-центр после атаки ворон с камнями приобрел отпугиватель птиц

Ельцин-центр после атаки ворон, разбивших камнями часть стеклянного купола здания, приобрел отпугиватель птиц. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь центра Елена Волкова пояснила, что разбита одна панель в атриуме и одна — в музее первого президента России Бориса Ельцина. «Мы в кратчайшие сроки установим стекла, которые были разбиты. Мы все уже предприняли, все действия, чтобы такого больше не повторилось», — сообщила она. По ее словам, отпугиватель птиц уже оплачен, осталось только дождаться его поставки.

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Восстановление здания, скорее всего, будет завершено в течение этой недели.

Об атаке птиц на здание Ельцин-центра стало известно накануне.

В марте 2017 года воспитательница детского лагеря, работающего при Ельцин-центре заставила 11-летнего школьника, который произнес нецензурное слово, вымыть рот с мылом. Горожанка, увидевшая это, пожаловалась администраторам лагеря, но там ответили, что не несут ответственности за действия сотрудников, нанятых по подряду, и отметили, что ругаться матом действительно нехорошо.