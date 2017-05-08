Михалков назвал художественным правом свое высказывание о награде Ельцин-центру

Режиссер Никита Михалков назвал свое высказывание относительно присуждения Ельцин-центру европейской премии Кеннета Хадсона мнением гражданина России, а то, как оно было подано, — своим художественным правом. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает «Интерфакс».

«Как знаем мы все и как утверждает Ельцин-центр, мы живем в свободной демократической стране, в которой любой гражданин может высказать любую точку зрения по любому поводу. Я — гражданин своей страны и я — русский художник, всю жизнь проживший в России. Следовательно, то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право», — подчеркнул Михалков.

Он также призвал задуматься, почему европейскую премию получил именно Ельцин-центр. По его мнению, это связано с тем, что данный музей несет «идеологию, устраивающую именно тех, кто (...) санкции нам объявляет». «То есть, чем фактически занимается Ельцин-центр сегодня — искажает историю, либо фальсифицируя факты, либо их просто скрывая», — сказал режиссер, отметив, что говорит это «как гражданин».

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«А как художник я использую метафору, и она очень проста — Ельцин-центр получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны. А разве полицаи получали награды не за то же самое? Ведь даже согласно указу короля Пруссии Вильгельма II, Железным крестом должны были награждаться без различия чинов и состояния, в том числе граждане оккупированных стран, за заслуги во благо немецких Вооруженных сил и во благо их союзников, за службу вопреки интересам своей страны. Что, собственно, сегодня мы и видим в работе Ельцин-центра. Итак — ничего личного, господа! Только факты», — заключил Михалков.

Высказывание кинорежиссера о сходстве врученной Ельцин-центру премии с наградой Третьего рейха прозвучало 7 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва». 8 мая руководство музея принесло извинения европейским коллегам.

Премия Кеннета Хадсона в конкурсе «Европейский музей года» за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея была присуждена 6 мая.