Ельцин-центр извинился перед европейцами за слова Михалкова о нацистской награде

Руководство Ельцин-центра, получившего премию «Лучший европейский музей 2017», прокомментировало заявление кинорежиссера Никиты Михалкова о сходстве этого приза с наградой Третьего рейха. Текст заявления опубликован на сайте центра.

По словам руководства музея, Михалков оскорбил не только само учреждение, но и другие музеи, побеждавшие в конкурсе. Подчеркивается, что за несколько десятилетий существования премии награды получали музей истории польских евреев «Полин» (Варшава), Музей мировых культур (Кельн), Мемориальный центр работорговли и рабства (Гваделупа), музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила» (Подмосковье) и другие проекты. «Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии?» — спрашивают авторы заявления.

Руководство центра принесло извинения европейским коллегам, «которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны», и заверили участников конкурса и музейное сообщество, что большинство россиян относятся к их просветительской миссии с огромным уважением.

Материалы по теме «А сейчас политики — мелкота» Отец кремлевского протокола о Путине, Ельцине и Горбачеве

7 мая Михалков в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал: «Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта».

О присуждении Ельцин-центру награды стало известно за день до этого.

«Президентский центр имени Бориса Ельцина» открылся в ноябре 2015 года на родине первого президента России, в Екатеринбурге. Он задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России. Помимо музея и выставочных залов, в нем находятся библиотека, архив, образовательный и детский центры.

Железный крест — высшая немецкая награда за военные заслуги. Учреждена прусским королем Фридрихом Вильгельмом после победы над Наполеоном в 1813 году. Вручалась участникам каждой крупной кампании, включая Вторую мировую войну, с внесением некоторых изменений.