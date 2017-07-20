«Показания» попугая помогли осудить американку за убийство мужа

Суд американского города Мичиган признал американку виновной в умышленном убийстве собственного мужа в том числе на основании «показаний» попугая. Об этом сообщает BBC News.

Как установило следствие, в 2015 году Гленна Дюрэм выпустила в своего мужа Мартина пять пуль, а потом безуспешно попыталась покончить с собой. Оперативников заинтересовал попугай пары: после смерти Мартина он неоднократно повторял фразу «Не стреляй!», подражая его голосу. Выяснилось, что убийство произошло прямо у клетки с птицей.

Ее забрала бывшая жена Мартина: она и рассказала следствию о странном поведении попугая. Прокурор Мичигана поначалу планировал формально приобщить запись «речей» попугая к делу, однако передумал: он решил, что птице вряд ли удастся выступить свидетелем.

В августе суд решит, какое наказание будет назначено убийце.