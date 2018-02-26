Мстительный россиянин убил таксиста, угнал машину и замерз в лесу

В Пскове посетитель ночного клуба после конфликта из-за гардеробного номерка убил таксиста, угнал машину и умер в лесу от переохлаждения. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По одной из версий, ночью 23 февраля между мужчиной и администрацией ночного клуба, где он отдыхал, произошел конфликт из-за утраты гардеробного номерка. Разозленный посетитель на такси поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами, однако таксист отказался везти его обратно с оружием.

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«Получив отказ (...), мужчина выстрелил в таксиста, после чего сел за руль его автомашины и начал движение по городу, пока не привлек внимание экипажа ДПС. Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес», — уточнили в СКР.

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве труп стрелка без теплой верхней одежды с признаками общего переохлаждения организма. Свое оружие и патроны он бросил в угнанном такси. Огнестрельное ранение в голову, полученное таксистом, оказалось смертельным. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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