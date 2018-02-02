Сибирская угонщица с бандой напала на магазин и взорвала банкомат

Видео: мвд.рф

Полицейские в городе Ангарске (Иркутская область) задержали банду из шести человек во время налета на магазин, где они взорвали банкомат. Оперативное видео с камер наблюдения, запечатлевших преступления, в пятницу, 2 февраля, публикует пресс-служба МВД России.

По версии следствия, задержанные также причастны к попыткам хищений из банкоматов в Иркутске. Как отмечает ведомство, задержанные — местные жители в возрасте от 20 до 32 лет, в том числе 29-летняя девушка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за угон автомобиля.

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