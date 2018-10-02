Audi начал выпускать электромобили

На международном автосалоне в Париже немецкая компания Audi показала первый полностью электрический кроссовер Audi e-tron и новое поколение компактного кроссовера Audi Q3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Автомобиль Audi e-tron оснащен опциональным адаптивным ассистентом движения, который заблаговременно замедляет или разгоняет автомобиль с учетом данных о ситуации на дороге. В стандартной комплектации установлен ассистент эффективности. Функция обеспечивает экономичный стиль вождения, отображая на экране прогнозируемые данные.

Электрический кроссовер оборудован двумя высокоэффективными электродвигателями суммарной мощностью 300 киловатт. Кроме того, автомобиль обладает точной управляемостью и способен преодолеть отметку 100 километров в час менее чем за шесть секунд.

Фото: Audi Электрический кроссовер Audi e-tron 1 /4

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Audi также представил кроссовер Audi Q3. Модель получила полностью цифровую концепцию отображения данных и управления, широкий набор информационно-развлекательных и ассистирующих систем и усовершенствованную подвеску. Ее дизайн стал еще более спортивным благодаря восьмиугольной решетке радиатора Singleframe с вертикальными планками, а также крупным воздухозаборникам.

В июне российский офис Audi объявил о начале приема заказов на новое четырехдверное купе Audi A7 Sportback. Система полного привода quattro и технология умеренного гибрида mild hybrid, которая обеспечивает снижение расхода топлива на 0,7 литра на 100 километров, стали частью базовой версии.

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