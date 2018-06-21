Audi отметит юбилей

В этом году немецкий концерн Audi отмечает юбилей с момента начала своей деятельности в России. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель компании.

В 1998 году открылось небольшое представительство в здании Центра немецкой экономики. С этого момента начались официальные продажи марки на российском рынке. До этого в страну частными лицами ввозились лишь подержанные автомобили Audi, но бренд был уже хорошо известен в России, и в первый год работы представительства марки сразу несколько крупных дилеров захотели представлять Audi в нескольких городах России. Главным событием для марки в первый год работы стал дебют спортивного купе TT.

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В 2003 году открыт учебный центр Audi, в котором проходят подготовку специалисты по продажам и сервису. С этого же года российские дилеры марки принимают участие в ежегодном конкурсе Audi Twin Cup, в котором соревнуются лучшие специалисты по сервису со всего мира. Сборные команды дилеров из разных городов России многократно выходили в финал и оказывались в тройке призеров, а в 2016 году завоевали первое место.

В 2013 году в России прошел этап международной гоночной серии DTM. Гонка на гоночной трассе Moscow Raceway завершилась победным дублем Audi Sport Team Phoenix — первые две ступени пьедестала заняли Майк Рокенфеллер и Маттиас Экстрем. Год спустя Audi Россия выступила официальным автомобильным партнером зимних Олимпийских игр в Сочи, а с 2016 года является организатором Audi Quattro Winter Cup — любительского турнира по горным лыжам и сноуборду, который проходит в несколько этапов в разных городах России с финалом в Сочи.

Сегодня бренд представлен в 40 городах России, где функционируют 54 дилерских и сервисных центра Audi, включая флагманский бутик в центре Москвы Audi City Moscow.

Осенью 2017 года в рамках Международного автомобильного салона во Франкфурте прошло вручение призов фестиваля AutoVision. Лучшим мультимедийным проектом была признана премьера купе Audi A5 нового поколения, состоявшаяся в Москве в ноябре 2016 года.