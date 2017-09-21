Российская презентация Audi признана лучшим мультимедийным проектом

Audi

В рамках Международного автомобильного салона во Франкфурте прошло вручение призов фестиваля AutoVision. Лучшим мультимедийным проектом была признана премьера купе Audi A5 нового поколения, состоявшаяся в Москве в ноябре 2016 года. Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» представитель марки.

Проект Artificial Intelligence vs YOU получил гран-при в номинации Interactive & Multimedia, голосование проводилось международным жюри.

«Премьера Audi A5 в Москве — это потрясающее событие, шоу, которое завораживает и вовлекает зрителей. Все ключевые характеристики автомобиля прекрасно продемонстрированы в эмоциональном ключе. Ты только и хочешь, что поскорее сесть за руль», — отметила член жюри премии Дорис Дэннер.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).

Гран-при фестиваля AutoVision вручается ежегодно за достижения в области мультимедиа в рамках автомобильной индустрии