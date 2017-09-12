Audi выпустит 999 экземпляров собранных вручную заднеприводных R8

Немецкая автомобильная компания Audi представила новую версию своего флагманского спорткара R8 V10 RWS. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

Заднеприводный автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом 999 экземпляров в кузовах спайдер и купе. Премьера состоялась в рамках Франкфуртского автосалона.

«Audi R8 V10 RWS создан для поклонников чистой динамики. Ограниченная партия этой особенной модели предназначена для клиентов, которые прежде всего ценят удовольствие от вождения. Audi R8 V10 RWS — это абсолютно эксклюзивное предложение. Среднемоторная компоновка автомобиля с двигателем V10 и задний привод позволяют успешно воплотить динамическую концепцию нашей гоночной модели Audi R8 LMS на городских улицах», — прокомментировал новинку Штефан Винкельман (Stephan Winkelmann), управляющий директор Audi Sport GmbH.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).