Audi возродил модель RS4 Avant

Компания Audi представила на Международном автомобильном шоу во Франкфурте легендарную модель RS4 Avant, анонсировав ее перевыпуск. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Автомобиль стал самой спортивной модификацией в семействе A4 благодаря двигателю 2.9 TFSI. Система полного привода quattro, входящая в стандартную комплектацию, распределяет мощность двигателя V6 с двойным турбонаддувом между четырьмя колесами, объяснили на презентации модели.

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«Audi RS 4 Avant — это легендарная модель серии RS с впечатляющей историей. Как и другие автомобили этой серии, новая модель обладает колоссальной мощностью и превосходной практичностью. В Китае Audi RS 4 станет единственным представителем семейства Avant в своем сегменте и новым импульсом для роста на этом рынке», — рассказал Штефан Винкельман, генеральный директор Audi Sport GmbH.

Ранее 12 сентября компания представила полностью автономный автомобиль Audi Aicon без руля и педалей. Отмечалось, что четырехдверное средство передвижения работает на электричестве и на одном заряде может преодолеть расстояние от 700 до 800 километров.