Электромобили Audi начнут ездить на солнечных батареях

На некоторых моделях Audi появятся тонкопленочные солнечные батареи. Они будут интегрированы в структуру стеклянных панорамных крыш электромобилей, рассказал корреспонденту «Ленты.ру» представитель пресс-службы марки.

Разработка ведется совместно с инженерами дочерней компании китайского концерна Hanergy. Предполагается, что за счет этих батарей можно увеличить запас хода машин. Первый прототип планируется создать до конца 2017 года.

Генерируемая солнечными батареями энергия будет поступать в электрическую систему автомобиля. Она способна обеспечить питанием, например, систему кондиционирования или подогрева сидений.

В конце августа 2017 года компания внедрила единую систему обозначения мощности для всех версий автомобилей на всех рынках мира.

С этого момента внутри каждого семейства моделей, вместо использовавшихся раньше различных вариантов обозначения, будут использоваться однотипные обозначения двузначными числами. При этом, сами названия семейств — от Audi A1 до Audi Q7 — останутся неизменными.