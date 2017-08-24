Audi предложил «услышать роскошь»

В новых автомобилях Audi A8 будет установлена система Bang & Olufsen Advanced Sound System, которая, по словам представителей марки, позволит услышать роскошь. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

В состав системы входит 23 динамика, в конструкции которых используются сверхлегкие неодимовые магниты. При включении информационно-развлекательной системы из передней панели выдвигаются два высокочастотных динамика, оснащенных электроприводами. Благодаря технологии акустических линз Acoustic Lens Technology, разработанной компанией Bang & Olufsen, они обеспечивают распространение звука в горизонтальной плоскости в диапазоне 180 градусов.

Фото: пресс-служба Audi 1 /2

Помимо высоких и низких частот, пассажиры также могут отрегулировать громкость сабвуфера независимо от остальных динамиков.

В начале августа 2017 года компания представила спецверсию кроссовера Q7 Bang & Olufsen edition для российского рынка. Автомобили из лимитированной серии оснащены аудиосистемой Bang & Olufsen Sound System с функцией объемного звучания. Цена — 5,5 миллиона рублей.