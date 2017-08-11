Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов

Немецкий автопроизводитель Audi представил спецверсию кроссовера Q7 Bang & Olufsen edition для российского рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в пятницу, 11 августа.

Главные внешние отличительные черты модели: пакеты внешней отделки Titanium Black и S line с черной решеткой радиатора, черными рейлингами и молдингами, тонированные боковые задние стекла и 22-дюймовые легкосплавные диски.

Автомобили из лимитированной серии оснащены аудиосистемой Bang & Olufsen Sound System с функцией объемного звучания. Цена — 5,5 миллиона рублей.

Bang & Olufsen — датская компания, которая специализируется на производстве аудио и видео систем. Одна из новинок марки — напольные колонки BeoLab 50 с алюминиевым корпусом и дубовами вставками. Цена — 37 тысяч долларов.