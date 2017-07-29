Audi назначил послом в России итальянского шеф-повара

Итальянский шеф-повар и ресторатор Уиллиам Ламберти стал послом премиального автомобильного бренда Audi в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 29 июля.

Ламберти будет представлять флагманскую модель в линейке кроссоверов — Audi Q7. В рамках сотрудничества ресторатор также займется разработкой авторского меню для важных мероприятий Audi в России.

«Я рад возможности присоединиться к ряду известных посланников Audi в России. Для меня Audi — это воплощение стиля, безопасности и высоких технологий. Выбор этого бренда связан с тем, что мне близка его философия, выраженная в постоянном поиске прогрессивных решений, креативности и бесстрашии перед смелыми экспериментами», — отметил Ламберти.

Уиллиам Ламберти работает в России уже более 20 лет. Среди его проектов рестораны Uilliam's, Nofar, Salumeria и другие. Среди других посланников бренда Audi в России — телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак, а также актриса Виктория Исакова.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).

