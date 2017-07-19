Поклонников Audi прокатят по автобану на автопилотируемом прототипе

Немецкая автомобильная компания Audi предложит поклонникам марки прокатиться на автопилотируемом прототипе А7. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 июля.

Сервис будет доступен с 20 июля в шоуруме myAudi Sphere, находящемся в аэропорту Мюнхена. В целях безопасности на водительском месте предусмотрено присутствие специалиста Audi. Тест драйв будет проходить на автобане А9 со скоростью до 130 километров в час.Поездка будет занимать около 60 минут; по окончании участников попросят рассказать о своих ощущениях и впечатлениях. Предполагается, что услуга заинтересует прежде всего клиентов и поклонников марки.

11 июля Audi официально представила флагманский седан А8 четвертого поколения. Модель стала первым в истории серийным автомобилем, специально спроектированным для активного применения функции автопилотирования. С 2018 года машина будет оснащаться штатными системами автоматической парковки, автоматической парковки в гараж и автопилотирования в пробках.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).