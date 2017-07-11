Audi показал новый А8 с автопилотом

Немецкая автомобильная компания Audi официально представила флагманский седан А8 четвертого поколения. Об этом с первого саммита компании в Барселоне сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модель стала первым в истории серийным автомобилем, специально спроектированным для активного применения функции автопилотирования. С 2018 года машина будет оснащаться штатными системами автоматической парковки, автоматической парковки в гараж и автопилотирования в пробках.

Приборная панель нового Audi A8 практически полностью освобождена от кнопок и переключателей. В центре расположен сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма.

Audi AI может взять на себя управление машиной на скорости до 60 километров в час на трассах с разделительным барьером-ограждением между встречными полосами. Для сбора данных о дорожной ситуации система использует радарные и ультразвуковые датчики, фронтальную камеру, а также лазерные сканеры.

Фото: Алексей Зимин / «Лента.ру» 1 /4

Во время работы системы беспилотной парковки Audi AI remote parking pilot и системы беспилотной парковки автомобиля в гараж Audi AI remote garage pilot водитель контролирует маневры со стороны: он не должен находиться в это время в салоне.

«Это первая маленькая революция от Audi. И мы будем добиваться от правительства РФ, чтобы водитель мог играть в шахматы на заднем сиденье, а машина могла ехать сама», — сказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» глава подразделения компании в России Любомир Найман.

На рынке Германии А8 будет доступен с двумя вариантами турбированных двигателей V6: дизельным 3.0 TDI или бензиновым 3.0 TFSI. Мощность дизельного двигателя составляет 286 лошадиных сил, бензиновый силовой агрегат развивает 340 лошадиных сил. Позже будут представлены и два восьмицилиндровых агрегата — 435-сильный 4.0 TDI и 460-сильный 4.0 TFSI. Также ожидается гибридная версия версия A8 L e-tron quattro с возможностью подзарядки от внешнего источника.

Стартовая цена на Audi A8 в Германии составляет 90,6 тысячи евро, а на Audi A8 L — 94,1 тысячи евро. На российском рынке новые Audi A8 появятся в конце 2017 года, цены пока не объявлены.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).