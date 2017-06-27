В Тюмени открылся инновационный шоурум Audi

Японский концерн Mitsui открыл в Тюмени первый в Сибири дилерский центр немецкой автомобильной компании Audi, построенный согласно инновационной международной концепции Терминал. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 июня.

Концепция воплощает главный принцип Audi — Vorsprung durch Technik — превосходство высоких технологий, что находит отражение в дизайне и оформлении шоурума: алюминиевый орнамент наружных стен символизирует легкость и прочность конструкции, а динамичные линии остекления подчеркивают спортивный характер экспонируемых автомобилей. Наклонная стена с покрытием из серого гравия представляет гоночный трек, отсылая к выдающимся успехам Audi в автоспорте. Гоночная тема продолжается плавным переходом стены в пол: автомобили представлены в соответствии с принципами расстановки болидов на стартовой решетке гоночного трека.

Концерн Mitsui работает на рынке России с 2006 года. Автомобильный бизнес является одним из приоритетных направлений развития концерна в России.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия). Автомобиль Audi A3 в мае 2017 года был признан лучшим в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «Топ-5 Авто».

