Объявлена дата презентации нового флагмана Audi

Немецкая автомобильная компания Audi проведет в Барселоне выставку-конференцию Audi Summit, в рамках которой пройдет мировая премьера нового флагманского седана А8. Об этом сообщила редакции Ленты.ру пресс-служба фирмы.

Выставка начнет свою работу 11 июля шоу-презентацией бренда, в ходе которой будет задействовано светодиодное панно шириной 50 метров. В этот же день будет продемонстрирован новый флагманский седан Audi A8. В прилегающей части выставочного центра посетители смогут познакомиться с концептами и узнать о транспортных системах будущего.

В ходе конференции будут также озвучены планы дальнейшей дигитализации компании. Площадь экспозиции составит более 10 тысяч квадратных метров, компания обещает продемонстрировать передовые решения для обеспечения городских транспортных систем завтрашнего дня — от сервисов премиального уровня в области мобильности до автомобилей с автономным управлением и системами автоматической парковки. Будет представлена публике и программа Audi AI — «Искусственный интеллект Audi».

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия). Автомобиль Audi A3 в мае 2017 года был признан лучшим в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «Топ-5 Авто».