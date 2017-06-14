Новый Audi A8 перевели на 48 вольт

Компания Audi анонсировала новый флагманский седан А8, мировая премьера которого состоится 11 июля 2017 года на Audi Summit в Барселоне. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба марки.

Автомобиль в стандартной комплектации оборудован системой привода mild hybrid, все электрооборудование переведено на напряжение 48 вольт.

Система привода с технологией mild hybrid включает в себя два основных компонента: 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом (BAS), дополняющий традиционный стартер с зубчатым зацеплением (требуется лишь для холодного пуска) и литий-ионная батарея в багажном отделении, работающая как аккумулятор энергии.

Автомобиль может переходить на бесшумный режим движения накатом на скорости от 55 до 160 километров в час. С полностью отключенным двигателем машина может продолжать движение до 40 секунд. Как только водитель снова нажимает на педаль газа, стартер BAS вновь запускает двигатель.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия). Автомобиль Audi A3 в мае 2017 года был признан лучшим в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «Топ-5 Авто».