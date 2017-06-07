В Сочи организовали каршеринг на кабриолетах Audi A3

Компания Audi Russia и Ауди Центр Сочи стали партнерами первого в России сервиса каршеринга автомобилей премиум-класса YourMove. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в среду, 7 июля.

С помощью мобильного приложения YourMove жители Сочи и туристы смогут арендовать один из 30 автомобилей Audi A3 Cabriolet, быстро найти свободный автомобиль, выбрать тарификацию (поминутную, почасовую или посуточную), получить всю необходимую информацию — уровень топлива, статус и стоимость поездки, — и пройти регистрацию, загрузив со своего мобильного устройства все необходимые документы. Позже парк каршеринга пополнят автомобили Audi A4 и Audi A6. Приложение доступно для скачивания в AppStore и Play Market.

Мероприятие по случаю старта проекта YourMove в Сочи посетили глава марки Audi в России Любомир Найман и вице-президент по продажам Audi в Европе Доминик Беш.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия). Автомобиль Audi A3 в мае 2017 года был признан лучшим в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «ТОП-5 АВТО».